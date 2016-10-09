Κυριακή 9 Οχτώβρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
Προγράμματα
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/10
ΕΡΤ 1

06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ

Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10.00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

14.30 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

--Το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ανάλογα μετά το τέλος της μετάδοσης της συζήτησης από τη Βουλή

22.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για Πρόσφυγες

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

10.30 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ (Ε)

11.25 Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ (Ε)

12.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το κορίτσι του λούνα παρκ»

14.00 MASSA FRESCA

15.15 Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΙ Ο ΜΠΟΥΦΟΣ (Ε)

16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ

17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)

19.00 LA SENORA

20.15 MR. SELFRIDGE (Ε)

21.00 ΛΩΞΑΝΤΡΑ (Ε)

ΕΡΤ 3

08.00 ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ (Ε)

09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

12.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΡΗ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 Ο ΦΑΡΟΣ

14.55 THESSTORY Πρεμιέρα

15.00 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ (Ε)

15.30 ΜΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ (Ε)

16.00 ΕπιΚοινωνία

17.30 ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΑΙ;

18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

18.45 ΚΑΙΡΟΣ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

20.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΡΗ (Ε)

21.00 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΥΣ

ΑΝΤ1

07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ

12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ Πρεμιέρα

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 TV QUIZ

14.10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)

15.15 G TECH TRENDS

15.20 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)

16.00 ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΛΕΙΔΙΑ

17.20 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.45 Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

21.00 ΜΠΡΟΥΣΚΟ

ALPHA

08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.00 ΕΛΕΝΗ

16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ

17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

18.00 DEAL

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ Σειρά

21.00 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ

21.50 ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ

MEGA

05.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)

15.00 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ (Ε)

16.40 Η ΝΤΑΝΤΑ (Ε)

17.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά

17.50 ΕΡΑΣΤΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ (Ε)

18.50 KARA SEVDA

20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)

21.00 ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ (Ε)

STAR

10.00 LIVE U

12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ

14.20 BAHAR Σειρά

15.30 ΖΩΗ ΜΟΥ

16.30 BLIND TASTE

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτίο στη νοηματική

17.45 9 ΜΗΝΕΣ

18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Colombiana»

    

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