07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ
10.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
11.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
12.30 ΕΠΤΑ
13.30 EUROPE
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ε)
17.00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Νέος κύκλος
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
18.30 ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ (Ε)
19.00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ Προκριματικά «Ελλάδα - Ισπανία» Απευθείας μετάδοση
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22.00 ΣΙΝΕΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ «Η δίκη ενός αθώου»
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
11.30 ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
12.30 Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ Ντοκιμαντέρ (Ε)
13.30 ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ «Βραζιλία»
14.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΕΪΛΙ (Ε)
16.00 ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ
16.30 ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟ Νέα εκπομπή
17.30 ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ Νέα εκπομπή
18.30 ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ (Ε)
19.00 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ Σειρά
19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «Λίο το λιονταράκι»
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ευτυχώς, δεν θυμάμαι»
08.00 Ο ΦΑΡΟΣ (Ε)
09.00 ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
09.30 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
10.00 ΠΕΤΡΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ
10.30 NATURE - WILDLIFE COLLECTION
11.30 ΔΙΑΣΠΟΡΑ (Ε)
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Εγκλημα στο Κολωνάκι»
16.00 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ (Ε)
17.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Σιωπηλός γάμος»
18.30 5ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ (Ζ)
22.00 ΒΡΑΔΙΑ ΟΠΕΡΑΣ
06.15 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
12.45 ΤΡΩΜΕ ΜΑΖΙ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 TV QUIZ
14.00 ΣΟΥΚΟΥ Πρεμιέρα
17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.15 ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε)
18.00 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η δε γυνή φοβήται τον άνδρα» Εγχρωμη Εκδοση
22.30 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ (Ε) «Αγάπα τον πλησίον σου»
09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ Πρεμιέρα
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Τα κίτρινα γάντια»
15.45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Τζένη, Τζένη»
17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Συνέχεια)
18.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ (Ε)
19.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20.00 QUIZDOM THE SHOW Πρεμιέρα
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η παράξενη ζωή του Τίμοθι Γκριν» Α' τηλεοπτική προβολή
06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
14.00 ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ (Ε)
15.40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Ε)
16.50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Ε)
17.50 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Ε)
18.40 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)
20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Οι Μεγάλοι 2»
06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «10.000 π.Χ.»
15.45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
16.45 TWO BROKE GIRLS
17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.50 MIKE & MOLLY
18.50 WAREHOUSE 13
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο μπόμπιρας ξεπόρτισε»