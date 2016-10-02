Κυριακή 2 Οχτώβρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
Προγράμματα
ΠΕΜΠΤΗ 6/10
ΕΡΤ 1

06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ

Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10.00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

14.00 Η ΡΩΣΙΑ ΑΛΛΙΩΣ (E)

15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για Πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ - ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (E)

16.30 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ (E)

17.00 ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΟΙ (E)

17.30 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΜΝΗ (Ε)

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / Δελτίο για Πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ

18.50 ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ (Ε)

19.25 ΩΡΑΙΟΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (E)

20.20 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ (Ε)

20.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ

20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για Πρόσφυγες

22.15 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥΑΡΟ (Ε)

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

10.30 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ (Ε)

11.30 Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ (Ε)

12.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Διπλοπενιές»

14.00 MASSA FRESCA

15.15 Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΙ Ο ΜΠΟΥΦΟΣ (Ε)

16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ

17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)

19.00 LA SENORA

20.15 MR. SELFRIDGE (Ε)

21.00 ΛΩΞΑΝΤΡΑ (Ε)

ΕΡΤ 3

08.00 Ο ΦΑΡΟΣ (Ε)

09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

12.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΡΗ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 Ο ΦΑΡΟΣ

15.00 NATURE - WILDLIFE COLLECTIONS

16.00 ΕπιΚοινωνία

17.30 ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΑΙ;

18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

18.45 ΚΑΙΡΟΣ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

20.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΡΗ (Ε)

21.00 ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ

ΑΝΤ1

07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

10.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 TV QUIZ

14.10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)

15.20 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)

16.00 ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΛΕΙΔΙΑ

17.20 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.45 Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

21.00 ΜΠΡΟΥΣΚΟ

ALPHA

08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.00 ΕΛΕΝΗ

16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ

17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

18.00 DEAL

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ Σειρά

21.00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ

MEGA

05.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)

15.00 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ (Ε)

16.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά

16.50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Ε)

17.50 ΕΡΑΣΤΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ (Ε)

18.50 KARA SEVDA

20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)

21.00 ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ (Ε)

STAR

10.00 LIVE U Πρεμιέρα

12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ

14.30 BAHAR Σειρά

15.30 ΖΩΗ ΜΟΥ Πρεμιέρα

16.30 BLIND TASTE Πρεμιέρα

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτίο στη νοηματική

17.45 9 ΜΗΝΕΣ Πρεμιέρα

18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ Πρεμιέρα

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 MAJOR CRIMES

    

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