Κυριακή 18 Σεπτέμβρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
Προγράμματα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/9
ΕΡΤ 1

06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ

Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10.05 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

11.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

14.00 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ - ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (E)

14.30 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ (E)

15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / ΚΑΙΡΟΣ / Δελτίο για Πρόσφυγες

16.00 ΤΟ ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (E)

16.30 ΗΠΕΙΡΟΣ - ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (E)

17.00 ΟΔΗΣΣΟΣ, ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΔΑ (E)

17.30 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΜΝΗ (Ε)

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / Δελτίο για Πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ

18.30 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΞΕΝΟΣ (E)

19.00 ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ (Ε)

19.40 ΩΡΑΙΟΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (Ε)

20.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ

20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για Πρόσφυγες

22.15 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥΑΡΟ (Ε)

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

10.30 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ (Ε)

11.30 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (Ε)

12.30 ΕΝΑ ΜΗΛΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ (Ε)

12.40 ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ (Ε)

13.40 ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (Ε)

14.15 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ (Ε)

15.15 MASSA FRESCΑ Σειρά

16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ

17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)

19.00 LA SENORA

20.15 MR. SELFRIDGE (Ε)

21.00 ΜΑΝΤΑΜ ΣΟΥΣΟΥ (Ε)

ΕΡΤ 3

08.00 Ο ΦΑΡΟΣ (Ε)

09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

12.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΡΗ (Ε)

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 Ο ΦΑΡΟΣ

15.00 ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

16.00 ΕπιΚοινωνία

17.30 ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΑΙ;

18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

18.45 ΚΑΙΡΟΣ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

19.50 39ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ

20.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΡΗ

21.00 ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

ΑΝΤ1

06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 TV QUIZ

14.15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)

15.20 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)

16.20 ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε)

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.45 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το παίζω και πολύ άντρας»

ALPHA

08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA

12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.00 ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ, ΜΙΑ ΖΩΗ (Ε)

14.00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)

15.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε)

16.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Κλεφτρόνι & τζέντλεμαν»

17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

18.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ (Ε)

21.00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)

MEGA

05.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)

15.00 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ (Ε)

16.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά

16.50 Μ+Μ (Ε)

17.50 Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ (Ε)

18.50 KARA SEVDA Σειρά

20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)

21.00 ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ (Ε)

STAR

06.45 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.00 LIVE U

12.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η μεγάλη των μπάτσων σχολή Νο4»

13.45 ΗΡΑΚΛΗΣ

14.45 ΖΙΝΑ

15.45 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ

16.45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

17.00 BAHAR Σειρά

19.00 ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Ε)

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 PABLO ESCOBAR Ξένη σειρά

23.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Hulk»

    

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