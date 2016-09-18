06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ
Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10.05 Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΜΕ... ΕΞΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ (Ε)
11.00 ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Ε)
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
14.00 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ - ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (E)
14.30 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ (E)
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για Πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΤΟ ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (E)
16.30 ΗΠΕΙΡΟΣ - ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (E)
17.00 ΒΑΛΚΑΝΙΟΣ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ (E)
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / Δελτίο για Πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
18.30 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΞΕΝΟΣ (E)
19.00 ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ (Ε)
19.40 ONE WAY TICKET (E)
20.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για Πρόσφυγες
22.20 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥΑΡΟ (Ε)
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
10.30 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ (Ε)
11.30 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (Ε)
12.30 ΕΝΑ ΜΗΛΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ (Ε)
12.40 ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ (Ε)
13.40 ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (Ε)
14.15 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ (Ε)
15.15 MASSA FRESCA
16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ
17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)
19.00 LA SENORA
20.15 MR. SELFRIDGE (Ε)
21.00 ΜΑΝΤΑΜ ΣΟΥΣΟΥ (Ε)
08.00 Ο ΦΑΡΟΣ (Ε)
09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ
12.00 Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 Ο ΦΑΡΟΣ
15.00 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΥΣ (Ε)
16.00 ΕπιΚοινωνία
17.30 ΤΡΟΦΗ: Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
18.45 ΚΑΙΡΟΣ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
19.50 39ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
20.00 Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ (Ε)
21.00 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ
07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
10.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 TV QUIZ
14.15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)
15.20 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)
16.20 ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε)
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.45 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ
21.00 ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
21.10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο τελευταίος άντρας»
08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA
12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.00 ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ, ΜΙΑ ΖΩΗ (Ε)
14.00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
15.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε)
16.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Καβαλάρης των FM Stereo»
17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
18.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ (Ε)
21.00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)
05.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)
15.00 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ (Ε)
16.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά
16.50 Μ+Μ (Ε)
17.50 Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ (Ε)
18.50 KARA SEVDA Σειρά
20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)
21.00 ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ (Ε)
06.45 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.00 LIVE U Πρεμιέρα
12.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Λαγωνικό άμεσης δράσης»
13.45 ΗΡΑΚΛΗΣ
14.45 ΖΙΝΑ
15.45 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ
16.45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17.00 BAHAR Σειρά
19.00 ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Ε)
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 PABLO ESCOBAR
22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Hanna»