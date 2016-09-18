06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ
Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10.05 Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΜΕ... ΕΞΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ (Ε)
11.00 ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Ε)
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.10 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
14.00 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ - ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (E)
14.30 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ (E)
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / ΚΑΙΡΟΣ / Δελτίο για Πρόσφυγες
16.00 ΤΟ ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (E)
16.30 ΗΠΕΙΡΟΣ - ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (E)
17.00 ΟΔΗΣΣΟΣ, ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΔΑ (E)
17.30 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΜΝΗ (Ε)
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / Δελτίο για Πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
18.30 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΞΕΝΟΣ (E)
19.00 ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ (Ε)
19.40 ΩΡΑΙΟΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (Ε)
20.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για Πρόσφυγες
22.20 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥΑΡΟ (Ε)
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
10.30 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ (Ε)
11.30 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (Ε)
12.30 ΕΝΑ ΜΗΛΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ (Ε)
12.40 ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ (Ε)
13.40 ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (Ε)
14.15 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ (Ε)
15.15 MASSA FRESCΑ Σειρά
16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ
17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)
19.00 LA SENORA
20.15 MR. SELFRIDGE (Ε)
21.00 ΜΑΝΤΑΜ ΣΟΥΣΟΥ (Ε)
08.00 Ο ΦΑΡΟΣ (Ε)
09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ
12.00 Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 Ο ΦΑΡΟΣ
15.00 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ (Ε)
16.00 ΕπιΚοινωνία
17.30 ΤΡΟΦΗ: Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
18.45 ΚΑΙΡΟΣ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
19.50 39ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
20.00 Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ (Ε)
21.00 ΔΙΓΑΜΜΑ Πρεμιέρα
06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 TV QUIZ
14.15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)
15.20 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)
16.20 ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε)
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.45 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ
21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο ροζ γάτος»
08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA
12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.00 ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ, ΜΙΑ ΖΩΗ (Ε)
14.00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
15.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε)
16.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα Νο2»
17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
18.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ (Ε)
21.00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)
05.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)
15.00 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ (Ε)
16.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά
16.50 Μ+Μ (Ε)
17.50 Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ (Ε)
18.50 KARA SEVDA Σειρά
20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)
21.00 ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ (Ε)
06.45 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.00 LIVE U
12.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Δάσκαλος για κλάματα»
13.45 ΗΡΑΚΛΗΣ
14.45 ΖΙΝΑ
15.45 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ
16.45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17.00 BAHAR Σειρά
19.00 ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Ε)
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 PABLO ESCOBAR Ξένη σειρά
22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μη μου χαλάς τη μέρα»