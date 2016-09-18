06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ
Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10.05 Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΜΕ... ΕΞΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ (Ε)
11.00 ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Ε)
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
14.00 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ - ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (E)
14.30 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ (E)
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για Πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΤΟ ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (E)
16.30 ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ (E) τελευταίο
17.00 ΒΑΛΚΑΝΙΟΣ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ (E)
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / Δελτίο για Πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
18.30 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΞΕΝΟΣ (E)
19.05 ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ (Ε)
19.40 ONE WAY TICKET (E)
20.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για Πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
22.20 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥΑΡΟ (Ε)
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
10.30 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ (Ε)
11.30 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (Ε)
12.30 ΕΝΑ ΜΗΛΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ (Ε)
12.40 ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ (Ε)
13.45 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ (Ε)
14.45 ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΡΙΟ 2016 (Μ)
15.30 MASSA FRESCA
16.15 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ
17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)
19.00 LA SENORA
20.15 MR. SELFRIDGE (Ε)
21.00 ΜΑΝΤΑΜ ΣΟΥΣΟΥ (Ε)
08.00 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ
09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ
12.00 Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 Ο ΦΑΡΟΣ
15.00 ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Ε)
16.00 ΕπιΚοινωνία
17.30 ΤΡΟΦΗ: Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
18.45 ΚΑΙΡΟΣ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
19.50 39ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
20.00 Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ (Ε)
21.00 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΥΣ
07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
10.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 TV QUIZ
14.15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)
15.20 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)
16.20 ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε)
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.45 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ
21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Πάτερ γκομένιος»
08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA
12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.00 ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ, ΜΙΑ ΖΩΗ (Ε)
14.00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
15.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε)
16.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα Νο1»
17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
18.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ (Ε)
21.00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)
05.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)
15.00 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ (Ε)
16.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά
16.50 Μ+Μ (Ε)
17.50 Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ (Ε)
18.50 KARA SEVDA Σειρά
20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)
21.00 ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ (Ε)
06.45 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.00 LIVE U Πρεμιέρα
12.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η μεγάλων των μπάτσων σχολή Νο2»
13.45 ΗΡΑΚΛΗΣ
14.45 ΖΙΝΑ
15.45 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ
16.45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17.00 BAHAR Σειρά
19.00 ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Ε)
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 PABLO ESCOBAR
22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Χ-ΜΕΝ Η αρχή: Γούλβεριν»