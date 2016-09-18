Κυριακή 18 Σεπτέμβρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
Προγράμματα
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/9
ΕΡΤ 1

06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ

Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10.05 Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΜΕ... ΕΞΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ (Ε)

11.00 ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Ε)

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

14.00 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ - ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (E)

14.30 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ (E)

15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για Πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΤΟ ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (E)

16.30 ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ (E) τελευταίο

17.00 ΒΑΛΚΑΝΙΟΣ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ (E)

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / Δελτίο για Πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ

18.30 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΞΕΝΟΣ (E)

19.05 ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ (Ε)

19.40 ONE WAY TICKET (E)

20.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ

20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για Πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ

22.20 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥΑΡΟ (Ε)

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

10.30 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ (Ε)

11.30 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (Ε)

12.30 ΕΝΑ ΜΗΛΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ (Ε)

12.40 ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ (Ε)

13.45 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ (Ε)

14.45 ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΡΙΟ 2016 (Μ)

15.30 MASSA FRESCA

16.15 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ

17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)

19.00 LA SENORA

20.15 MR. SELFRIDGE (Ε)

21.00 ΜΑΝΤΑΜ ΣΟΥΣΟΥ (Ε)

ΕΡΤ 3

08.00 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ

09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

12.00 Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 Ο ΦΑΡΟΣ

15.00 ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Ε)

16.00 ΕπιΚοινωνία

17.30 ΤΡΟΦΗ: Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

18.45 ΚΑΙΡΟΣ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

19.50 39ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ

20.00 Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ (Ε)

21.00 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΥΣ

ΑΝΤ1

07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

10.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 TV QUIZ

14.15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)

15.20 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)

16.20 ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε)

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.45 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Πάτερ γκομένιος»

ALPHA

08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA

12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.00 ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ, ΜΙΑ ΖΩΗ (Ε)

14.00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)

15.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε)

16.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα Νο1»

17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

18.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ (Ε)

21.00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)

MEGA

05.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)

15.00 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ (Ε)

16.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά

16.50 Μ+Μ (Ε)

17.50 Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ (Ε)

18.50 KARA SEVDA Σειρά

20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)

21.00 ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ (Ε)

STAR

06.45 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.00 LIVE U Πρεμιέρα

12.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η μεγάλων των μπάτσων σχολή Νο2»

13.45 ΗΡΑΚΛΗΣ

14.45 ΖΙΝΑ

15.45 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ

16.45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

17.00 BAHAR Σειρά

19.00 ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Ε)

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 PABLO ESCOBAR

22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Χ-ΜΕΝ Η αρχή: Γούλβεριν»

    

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