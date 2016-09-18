07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
10.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
11.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
12.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 81η ΔΕΘ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ του προέδρου της ΝΔ κ. Κυρ. Μητσοτάκη
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (Ε)
17.00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ε)
18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
18.30 ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ (Ε)
19.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η πρώτη σελίδα»
20.50 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
21.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
11.00 ΤΟ ΚΟΥΤΑΛΙ (Ε)
11.30 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (Ε)
12.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (Ε)
13.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΕΪΛΙ (Ε)
14.00 FORMULA 1 - ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 2016 (Ζ)
17.10 ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΡΙΟ 2016 (Μ)
18.15 LA SENORA (Ε)
22.00 ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΡΙΟ 2016 (Μ)
08.00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
11.00 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ (Ε)
12.00 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο της ΔΕΘ
16.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο γυναικάς»
17.30 ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (Ε)
18.00 ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19.30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΠΟΥ (Ε)
20.00 ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
21.00 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ «Ελλάδα - Ουκρανία» Απευθείας μετάδοση
06.15 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
11.45 ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ (Ε)
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 TV QUIZ
14.00 ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ (Ε)
15.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Τρελές σφαίρες»
17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ενα έξυπνο, έξυπνο μούτρο»
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Γάτος σπιρουνάτος»
22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «G.I.JOE: Η γέννηση της κόμπρα»
09.15 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
11.15 60' ΕΛΛΑΔΑ (Ε)
13.00 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗ ΔΕΘ
14.40 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε)
15.40 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ (Ε)
16.40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το δόλωμα»
17.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Συνέχεια)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Γοργόνες και μάγκες»
22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Real Steel» Α' τηλεοπτική προβολή
05.45 - 14.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
14.00 ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ (Ε)
15.00 ΞΕΝΗ TAINIA «Καράτε Κιντ 2»
17.20 ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ (Ε)
18.20 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Ε)
19.10 ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕΦ! (Ε)
20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)
21.00 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ (Ε)
06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13.10 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗ ΔΕΘ
14.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «The scorpion king»
16.45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.50 THE MIDDLE
18.50 ALCATRAZ
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ενας άφραγκος Ωνάσης»